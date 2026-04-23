Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слет студенческих отрядов на Южном Урале объединил 100 участников

К мероприятию присоединились активисты из России и Республики Беларусь.

Слет студенческих отрядов Союзного государства проводится с 22 по 24 апреля в Челябинске, сообщили в администрации города. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Участниками мероприятия стали 100 активистов из России и Республики Беларусь. Программа события включает экскурсии, посещение мест памяти, дискуссионные площадки и тематические круглые столы, а также встречи с экспертами по вопросам законодательства, трудоустройства молодых специалистов и развития молодежных инициатив.

«За плечами отрядов — совместная работа по строительству патриотического центра в Брестской крепости: этот проект объединил молодежь двух стран вокруг общей идеи сохранения исторической памяти. Сегодня белорусские студенты активно участвуют во Всероссийских трудовых проектах медицинского и сервисного направлений, а Российские студенческие отряды принимают участие в производственных проектах на ведущих предприятиях Республики Беларусь. Наше сотрудничество с каждым годом выходит на новый уровень — укрепляются профессиональные связи, растет взаимное доверие и понимание общих целей», — подчеркнул руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.

Напомним, присоединиться к Российским студенческим отрядам могут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму на сайте ТрудКрут или позвонить в кол-центр по номеру: 8 800 770−0−117.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

