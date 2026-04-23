На Дону количество многодетных семей выросло на 10%

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным пресс‑службы регионального правительства, в 2025 году в Ростовской области количество многодетных семей увеличилось на 10% по сравнению с 2024 годом и достигло 57 тысяч.

Одновременно в регионе отмечены следующие позитивные изменения: снижение уровня младенческой смертности на 27,3%; сокращение числа абортов; оказание правовой, психологической и медико‑социальной помощи более чем 32,6% беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.

В сообщении подчёркивается, что ключевыми факторами, влияющими на репродуктивный выбор женщин, остаются материальные и жилищные проблемы. Поэтому основной резерв роста рождаемости видится в: решении жилищных вопросов; повышении уровня доходов; расширении доступности социальных услуг для многодетных семей.

Кроме того, в 2025 году сертификаты материнского капитала получили почти 4,7 тысячи семей Ростовской области.