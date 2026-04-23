«Мы как школьники, которые прогуляли урок»: калининградский бизнес — о блокировках со стороны Россельхознадзора

«Все санкции, которые есть на нашу страну, в большей степени отразились на Калининградской области, — подчеркнул Сергей Лютаревич. — У нас всё в санкциях — запчасти, вывоз, Литва не пускает. Калининградскую область и бизнес здесь нельзя сравнивать с тем бизнесом, который идёт в регионах России. Нам, правда, в сто раз сложнее. Поэтому мы хотим к себе чуть-чуть больше внимания, а не только хлопать наших представителей и блокировать их в работе системы “Меркурий”.Мы готовы исправляться и работать над ошибками. Мы готовы всё делать, чтобы наша продукция выходила. Нам и так здесь работать очень тяжело. Мы себя сейчас чувствуем как школьники, которые прогуляли урок. Я каждое утро, приходя на работу, смотрю — что-то прилетит мне от Россельхознадзора или нет? Пройдут мои вагоны или машины или не пройдут?».