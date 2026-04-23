Выпускники 9-х классов получат свидетельство о присвоении квалификации

Выпускники 9-х классов, успешно освоившие рабочую профессию, получат свидетельство о присвоении квалификации, сообщили в Минпросвещения РФ.
Профессиональное обучение школьники будут совмещать с подготовкой к повторному прохождению государственной итоговой аттестации. Воспользоваться этим правом смогут учащиеся, не сдавшие ГИА, уже в 2026 году.
«Утвержденные Президентом страны изменения в законе “Об образовании” уже с этого года позволяют девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не терять время. Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии. Это позволит им получить практические навыки на производстве, а значит, возможность гарантированного трудоустройства, а после успешной пересдачи экзаменов — выстраивать карьерную траекторию. И здесь важно отметить, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Перечень профессий, по которым будут организованы программы профессионального обучения, и учреждений определяют регионы самостоятельно. Занятия будут проводиться на базе образовательных организаций и учебных центров предприятий. Во время прохождения курса учащийся продолжит осваивать программу основного общего образования.
