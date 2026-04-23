В Сакмарском районе Оренбургской области провели фестиваль русской кухни

Неделя третьего Всероссийского фестиваля русской кухни состоялась с 10 по 17 апреля в Сакмарском районе Оренбургской области в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
Например, в трапезной храма Георгия Победоносца в селе Архиповка для гостей мероприятия были приготовлены куличи, пасхальные яйца, пирожки, блинчики с икрой, а также с медом, домашний компот и традиционный казачий рыбник. А на мастер-классе ребята из Архиповской школы познакомились с кулинарными традициями Сакмарской станицы. Ученики узнали секреты приготовления традиционного сакмарского арбузника и рыбных пирогов.
