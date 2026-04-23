Вновь изменилось движение на Остужевском кольце в Воронеже

Открыта часть кольца на пути к Димитрова по Ленинскому проспекту.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, в Воронеже для движения по Ленинскому проспекту в направлении улицы Димитрова, а также для правого поворота с улицы Остужева (при следовании от Северного моста) на кольце был организован временный Т-образный перекресток. Виной тому проходившие работы по строительству инженерных сетей.

Теперь же, как сообщили 23 апреля в управлении дорожного хозяйства городской администрации, для автомобилистов, едущих по Ленинскому проспекту к улице Димитрова, возобновили движение по закрытой ранее части кольца.

Т-образный перекресток внутри кольца смогут проезжать транспортные средства, направляющиеся к выезду из города, а также движущиеся по Ленинскому проспекту от улицы Димитрова к улице Зои Космодемьянской.

«КП-Воронеж»