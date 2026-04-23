В Красноярске продлили меру пресечения девушке, оставившей ребенка без еды

В Красноярске продлили арест оставившей 3-летнего ребенка без еды девушке.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Красноярска продлил меру девушке, которая в феврале оставила своего трехлетнего в условиях полной антисанитарии в запертой квартире и намеренно его не кормила, сообщает объеденная пресс-служба красноярских судов.

Региональный главк СК РФ сообщал о том, что 21-летняя девушка умышленно не кормила и не поила своего ребенка, не следила за его гигиеной и развитием. Все это привело к крайнему истощению мальчика. В феврале его нашли в запертой квартире сотрудники полиции.

«Кировским районным судом Красноярска рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Б., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктов “в” частью 2 статьей 105 УК РФ — покушение на убийство… Постановлением … суда от 23 апреля Б. продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть по 26 июня 2026 года включительно», — говорится в сообщении.