Смольный усилит проверки судов перед навигацией и изменит правила для защиты от ЧС

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о планах пересмотреть правила гражданской обороны. По его словам, в 2026 году будут пересмотрены еще восемь нормативных актов, касающихся гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.