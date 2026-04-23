Смольный усилит проверки судов перед навигацией и изменит правила для защиты от ЧС

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о планах пересмотреть правила гражданской обороны. По его словам, в 2026 году будут пересмотрены еще восемь нормативных актов, касающихся гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
— Уже восемь нормативных правовых актов в этих областях приведены в соответствие с федеральным законодательством. Я поручил комитету по вопросам законности и правопорядка продолжить эту работу.
Также на заседании обсудили водную навигацию.
— Проведение навигации в этом году должно строго соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. В реестре Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти зарегистрировано 677 водных транспортных средств, из которых 325 занимаются пассажирскими перевозками по рекам и каналам города, — отметил губернатор.
Губернатор поручил провести проверки, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Как отметил Беглов, каждое судно должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям для получения разрешения на выход в плавание.