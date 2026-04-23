Историк рассказал о поисках первой крепости Воронежа

В библиотеке имени Никитина состоялась публичная лекция «Археологические исследования Воронежа XVI-XIX веков». Выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и истории древнего мира исторического факультета Воронежского государственного университета Виктор Ковалевский.
По словам лектора, сохранилось всего три документа второй половины XV века. Согласно им, крепость существовала между осенью 1585 года и 1 марта 1586 года. Ни письменных, ни археологических подтверждений более раннего существования города нет.
Раскопки 2011 года позволили включить культурный слой Воронежа в список выявленных объектов археологического наследия. Теперь любое строительство в этой зоне должно сопровождаться археологическими работами (73-й ФЗ). На сегодня выкопано несколько сотен шурфов.
Было заложено три раскопа: в сквере ВГУ, на Севастьяновском съезде и на улице Володарского. На последнем работы прекратили — на глубине четырёх метров шёл только современный мусор.
Версия историка Владимира Загоровского помещает первую крепость на мыс у главного корпуса ВГУ. Однако при строительстве здания в 1963 году бульдозеры срезали этот мыс, использовав для отсыпки руины разрушенного в войну Митрофановского монастыря. Ожидаемая глубина культурного слоя составляла не менее восьми метров, но сохранились лишь фрагменты XVIII-XIX веков.
Лектор отметил, что исторический центр полностью застроен, участки приватизированы, что делает масштабные раскопки невозможными.
«Никто точно на сегодняшний момент не может сказать, где было первоначальное ядро города», — сказал эксперт.