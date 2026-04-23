Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк рассказал о поисках первой крепости Воронежа

В библиотеке имени Никитина состоялась публичная лекция «Археологические исследования Воронежа XVI-XIX веков».

Источник: АиФ Воронеж

В библиотеке имени Никитина состоялась публичная лекция «Археологические исследования Воронежа XVI-XIX веков». Выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и истории древнего мира исторического факультета Воронежского государственного университета Виктор Ковалевский.

По словам лектора, сохранилось всего три документа второй половины XV века. Согласно им, крепость существовала между осенью 1585 года и 1 марта 1586 года. Ни письменных, ни археологических подтверждений более раннего существования города нет.

Раскопки 2011 года позволили включить культурный слой Воронежа в список выявленных объектов археологического наследия. Теперь любое строительство в этой зоне должно сопровождаться археологическими работами (73-й ФЗ). На сегодня выкопано несколько сотен шурфов.

Было заложено три раскопа: в сквере ВГУ, на Севастьяновском съезде и на улице Володарского. На последнем работы прекратили — на глубине четырёх метров шёл только современный мусор.

Версия историка Владимира Загоровского помещает первую крепость на мыс у главного корпуса ВГУ. Однако при строительстве здания в 1963 году бульдозеры срезали этот мыс, использовав для отсыпки руины разрушенного в войну Митрофановского монастыря. Ожидаемая глубина культурного слоя составляла не менее восьми метров, но сохранились лишь фрагменты XVIII-XIX веков.

Лектор отметил, что исторический центр полностью застроен, участки приватизированы, что делает масштабные раскопки невозможными.

«Никто точно на сегодняшний момент не может сказать, где было первоначальное ядро города», — сказал эксперт.