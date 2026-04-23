Россия ввела усиленный контроль и спецограничения для ряда белорусских производителей молока, мяса и рыбы

Источник: Комсомольская правда

Молоко, мясо и рыба из Беларуси попали под особый контроль и ограничения в России. Подробности сообщает Россельхознадзор.

Ведомство с 17 апреля 2026 года изменило статус ОАО «Милкавита» в реестре Таможенного союза изменился на «специальные требования». Подобным предусматриваются временные ограничения на поставки творога от указанного белорусского предприятия в Российскую Федерацию.

Вместе с тем Россельхознадзор изменил статус в реестре Таможенного союза еще нескольких предприятий Беларуси на «усиленный лабораторный контроль».

В твороге ООО «Несвижский завод детского питания» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В готовой рыбной продукции от ООО «Фишмэн Пауэр» выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

В колбасных изделиях из птицы ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» также обнаружили превышение КМАФАнМ. В колбасных изделиях от «Велес-Мит» и ОАО "Могилевский мясокомбинат нашли антипирин.

В сухой молочной продукции от ООО «Праймилк» выявлены бактерии группы кишечной палочки. А в сметане от Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» установлено несоответствие молочнокислых микроорганизмов.

Ранее Россельхознадзор нашел опасное вещество в молочной продукции из Беларуси.

Кроме того, Россельхознадзор обнаружил листерии в мясе птицы с двух белорусских птицефабрик.

А еще КГК Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%.