Россия ввела усиленный контроль и спецограничения для ряда белорусских производителей молока, мяса и рыбы

Молоко, мясо и рыба из Беларуси попали под особый контроль и ограничения в России. Подробности сообщает Россельхознадзор.
Ведомство с 17 апреля 2026 года изменило статус ОАО «Милкавита» в реестре Таможенного союза изменился на «специальные требования». Подобным предусматриваются временные ограничения на поставки творога от указанного белорусского предприятия в Российскую Федерацию.
Вместе с тем Россельхознадзор изменил статус в реестре Таможенного союза еще нескольких предприятий Беларуси на «усиленный лабораторный контроль».
В твороге ООО «Несвижский завод детского питания» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В готовой рыбной продукции от ООО «Фишмэн Пауэр» выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
В колбасных изделиях из птицы ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» также обнаружили превышение КМАФАнМ. В колбасных изделиях от «Велес-Мит» и ОАО "Могилевский мясокомбинат нашли антипирин.
В сухой молочной продукции от ООО «Праймилк» выявлены бактерии группы кишечной палочки. А в сметане от Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» установлено несоответствие молочнокислых микроорганизмов.
Ранее Россельхознадзор нашел опасное вещество в молочной продукции из Беларуси.
Кроме того, Россельхознадзор обнаружил листерии в мясе птицы с двух белорусских птицефабрик.
