Речной маршрут из Казани в Набережные Челны откроется 1 мая

«По моему мнению, это исторический проект, это возрождение речной перевозки на скоростных судах по Каме. Надеемся, что этот маршрут понравится жителям Татарстана, независимо от того, в каком районе они проживают, и будет интересен нашим гостям, туристам. Напомню, что в республику ежегодно приезжают более 4 млн туристов», — сказал он.
Иванов подчеркнул, что для Набережных Челнов запуск этого речного маршрута — историческое событие. «Город начинает прием туристов, прибывающих на водном транспорте», — заявил он.
Для татарстанцев и гостей из других регионов России, которые выберут этот маршрут, в каждом городе подготовлены туристические программы.
«Настоящим открытием как туристического центра станет город Набережные Челны. Большая надежда на визит-центр “КАМАЗ”, который был открыт в прошлом году. Это легендарный завод, команда. И, конечно, интересна история города в целом. Думаю, что для многих она еще пока неизвестна», — подчеркнул Иванов.
Кроме того, по его словам, во время путешествия по реке можно будет полюбоваться красивой природой Татарстана.
В Татарстане 24 апреля откроется пассажирская навигация по Волге. Из речного порта Казани будет организовано более десяти социально значимых маршрутов.