В Бердске на Первомай ограничат продажу алкоголя

Продажа алкоголя в Бердске 1 мая 2026 года будет ограничена. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Сергей Лавров. Документ опубликован на сайте администрации Бердска.
— Запретить 01 мая 2026 года розничную продажу алкогольной продукции организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в следующих границах: улица Лунная № 8, 11А, 11Б, улица Микрорайон № 45А, 46Б, 54, 58, к. 1, улица Красная Сибирь (от улицы Лунной до улицы Рогачева), — говорится в документе.
Уточняется, что на данном участке продажа спиртного будет запрещена с 12:00 до 17:00.
