Дело экс-главы нижегородского ГУММиДа Андрея Левдикова передают в суд

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет бывший руководитель ГУММиДа Андрей Левдиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело уходит в Нижегородский районный суд. Экс-чиновника будут судить по статьям о мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.
По версии следователей, с мая 2024 по май 2025 года Левдиков получил от подрядных организация взятку в виде оплаты ремонта собственной квартиры. Деньги провели через стороннюю фирму, а общая сумма превысила 11,5 миллиона рублей. В обмен на такую щедрость чиновник ускорял приемку выполненных дорожных работ.
Второй эпизод произошел с октября 2024 по март 2025 года. Левдиков, используя служебное положение, получил от замдиректора «ДСК Автобан» 2,5 миллиона рублей. Деньги он брал под предлогом передачи их в качестве взятки сотруднику госэкспертизы, чтобы ускорить согласование корректировки проекта дублера проспекта Гагарина. Следствие считает, что на самом деле это было мошенничество. Что касается остальных участников этой истории, то их делами занимаются отдельно.
Напомним, Левдиков возглавил ГУММиД в 2021 году, а в мае 2025-го уволился по собственному желанию. Почти сразу его объявили в федеральный розыск, а в сентябре задержали и отправили в СИЗО. Расследование шло при активном участии сотрудников УФСБ.