25 лет вёл программу «Человек и закон»: скончался журналист Первого канала Алексей Пиманов

«Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссёр, продюсер. Четверть века он вёл программу “Человек и закон”. И ещё успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом “Красная звезда”. У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщила в эфире Екатерина Березовская.