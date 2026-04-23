Жители дома с рухнувшей крышей получат компенсацию в Зеленом Городе

В Зеленом Городе жители многоквартирного дома с рухнувшей крышей получат ежемесячную компенсацию. Такое постановление появилось на сайте администрации Нижнего Новгорода 20 апреля.
Напомним, что инцидент произошел в санатории ВЦСПС в марте 2026 года. Крыша одного из многоквартирных домов рухнула под тяжестью снега. Позже был введен режим повышенной готовности.
Теперь власти утвердили размер компенсации на съем жилья. За однокомнатную квартиру возможна выплата до 28 тыс. рублей, за «двушку» — до 38 тыс. рублей, за «трешку» — до 43 тыс. рублей.
Чтобы получить компенсацию, нужно оформить соответствующее заявление и обратиться в администрацию Нижегородского района.