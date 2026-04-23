Краснодарский рефери рассудит воронежский «Факел» с «Торпедо»

Данилу Набоке помогут коллеги из Нальчика и Майкопа.

Источник: Комсомольская правда

Главным арбитром матча 31-го тура между воронежским «Факелом» и московским «Торпедо» назначен Данил Набока из Краснодара.

На линии будут работать Вячеслав Охрименко (Майкоп) и Руслан Шекемов из Нальчика. Резервный арбитр — Максим Суханов (Московская область). Проинспектирует работу судей Игорь Писанко (Новосибирск).

Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Данил Набока отработал на 11 встречах (пять — в роли главного). Он предъявил 17 желтых карточек. С «Торпедо» Набока не пересекался. А вот «Факел» при его судействе дома поделил очки с новороссийским «Черноморцем» (0:0, 24-й тур).

Предстоящий поединок состоится 27 апреля на «Арене Химки». Начало игры в 17:30.