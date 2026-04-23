Главные новости к вечеру 23 апреля 2026 года

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов
На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце.
Путин объяснил сбои в работе интернета в крупных городах
Перебои в работе интернета в крупных городах России связаны с предотвращением террористических угроз. Обеспечение безопасности граждан страны всегда является приоритетом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.
ЕС принял 20-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 20-й, юбилейный, пакет санкций против России, а также утвердил кредит Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Иран заявил о первой прибыли от прохода судов через Ормузский пролив
Иранский Центробанк получил первые доходы от пошлин, введенных за проход судов в Ормузском проливе. Об этом заявил заместитель председателя парламента страны Хаджи Бабей, передает агентство Fars.
Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия
Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия ситуациях, касающихся обороны.