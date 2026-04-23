Главные новости к вечеру 23 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 23 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Источник: РИА "Новости"

На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце.

Путин объяснил сбои в работе интернета в крупных городах

Источник: Reuters

Перебои в работе интернета в крупных городах России связаны с предотвращением террористических угроз. Обеспечение безопасности граждан страны всегда является приоритетом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

ЕС принял 20-й пакет санкций против России

Источник: Reuters

Евросоюз принял 20-й, юбилейный, пакет санкций против России, а также утвердил кредит Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Иран заявил о первой прибыли от прохода судов через Ормузский пролив

Источник: Reuters

Иранский Центробанк получил первые доходы от пошлин, введенных за проход судов в Ормузском проливе. Об этом заявил заместитель председателя парламента страны Хаджи Бабей, передает агентство Fars.

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

Источник: AP 2024

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия ситуациях, касающихся обороны.