Исследование: В марте в Калининградской области на 90% выросло количество сделок по льготной ипотеке

В Калининградской области существенно увеличилось количество сделок по льготной ипотеке. В марте показатель вырос на 90% по сравнению с февралём. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Объединённого кредитного бюро.
По данным исследования, в марте в регионе выдали 290 ипотечных кредитов на 1,52 миллиарда рублей. Средняя сумма заёма — 5,25 миллиона рублей, а средний срок — 327 месяцев.
В феврале в Калининградской области заключили 153 сделки по льготной ипотеке на 800 миллионов рублей. Средняя сумма кредита составила 5,22 миллиона.
С такими показателями Калининградская область заняла 35 место в рейтинге регионов по объёму выданных льготных ипотек. Лидером стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.
«Несмотря на некоторое снижение темпов кредитования год к году, сегмент ипотечных кредитов с господдержкой в марте продемонстрировал уверенный рост на 30% как в количественном, так и в денежном выражении, даже с учётом вступивших в силу с 1 февраля изменений в условиях по семейной ипотеке. Рынок удивительно быстро адаптировался и пошёл в рост, особенно в экономически развитых регионах», — говорится в исследовании.
В 2025 году сообщали, что власти хотят запустить специальную ипотеку для жителей Калининградской области. «Мы сейчас считаем, сколько она стоит. Потому что у нас за счёт туристического потока, за счёт проектов цена квадратного метра сильно растёт — это раз. А второе — она растёт за счёт логистики», — сообщал губернатор Алексей Беспрозванных.
