Почти тысяча родителей выпускников сдали ЕГЭ в Нижегородской области

В Нижегородской области почти тысяча родителей выпускников сдали ЕГЭ. Об этом сообщает министр образования региона Михаил Пучков.
Напомним, что сегодня, 23 апреля, прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором проекта является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этот день любой родитель или законный представитель ребенка, обучающегося в школе, смог самостоятельно пройти всю процедуру сдачи Государственной итоговой аттестации в форме единого госэкзамена.
В этом году в акции приняла участие почти тысяча родителей. Проект призван помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и ближе познакомить россиян с экзаменационной процедурой.
Так, во время пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена — регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
Участники акции пишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены школьникам на ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3−4 часа, а примерно на 30 минут.
