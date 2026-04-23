Почти тысяча родителей выпускников сдали ЕГЭ в Нижегородской области

Напомним, что сегодня, 23 апреля, прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором проекта является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этот день любой родитель или законный представитель ребенка, обучающегося в школе, смог самостоятельно пройти всю процедуру сдачи Государственной итоговой аттестации в форме единого госэкзамена.