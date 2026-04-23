Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учащиеся колледжей Новосибирской области освоят систему «НОТ 2.0»

Это национальная система по созданию и масштабированию технологий эффективной организации труда.

Источник: Национальные проекты России

Колледжи Новосибирской области присоединятся к реализации проектов системы «Национальная организация труда 2.0» («НОТ 2.0») в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.

«НОТ 2.0» — это национальная система по созданию и масштабированию технологий эффективной организации труда для формирования нового поколения лидеров и культуры непрерывных улучшений. Она разработана как прямой ответ на вызовы современной российской промышленности.

Пилотными регионами для реализации системы выбраны Новосибирская, Томская, Ростовская, Рязанская, Воронежская области и Республика Крым. Региональный центр компетенций Новосибирской области совместно с образовательными учреждениями и промышленными предприятиями региона дали старт реализации программы на V Сибирском форуме в Томске. Соглашения о сотрудничестве подписаны между колледжем промышленных технологий, заводом радиодеталей «Оксид», колледжем электроники и вычислительной техники и заводом полупроводниковых приборов «Восток».

«Уже сформированы этапы реализации проекта, до мая планируем адаптировать и интегрировать в программу обучения колледжей инструменты бережливого производства, и уже с 1 сентября студенты начнут обучаться по новой программе. Молодые специалисты будут решать кейсы и задачи под запрос предприятий», — отметила руководитель регионального центра компетенций Полина Коленченко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

