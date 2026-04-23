В Шахтах бывшего замглавврача больницы осудили за взяточничество

В деле содержится шесть эпизодов. Суд установил, что обвиняемая в 2024 году получила от шести работников угольной отрасли взятки за оформление положительных заключений о наличии у них профессиональных заболеваний. Эти заболевания давали право на получение компенсационных выплат. Общая сумма взяток составила 380 тыс. руб.