Какой сегодня праздник: Международный день солидарности молодёжи

Сегодня Международный день солидарности молодежи — интернациональная дата, призванная сплотить молодежь разных стран, привлечь внимание к ее проблемам и подчеркнуть важность молодежной политики. По данным ООН в мире насчитывается более 1,8 миллиарда молодых людей (возраст 15−24 лет) — это самое многочисленное поколение молодёжи в истории. Почти 90% молодежи проживает в развивающихся странах, а каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. Международный день солидарности молодежи напоминает о том, что молодежь — это мощный ресурс социального прогресса, а ее объединение и поддержка способны решать масштабные глобальные задачи.
В 1833 году 24 апреля в США был выдан первый патент на производство газированной воды. Британский химик Джозеф Пристли случайно обнаружил возможность насыщать воду углекислым газом. Наблюдая за процессом пивоварения, он разместил ёмкость с водой над чаном с бродящим пивом. Вода впитала пузырьки углекислого газа — так появилась первая примитивная газированная вода. В 1767 году Пристли изготовил первую бутылку газированной воды. В начале XIX века швейцарский изобретатель Иоганн Якоб Швепп разработал специальное устройство — сатуратор, позволяющее насыщать воду углекислым газом в промышленных масштабах. Швепп основал компанию Schweppes, которая начала массовое производство газированной воды. В СССР после Второй мировой войны газированную воду продавали с лотков и тележек, позже появились уличные автоматы. Простая порция стоила 1 копейку, с сиропом — 3 копейки.
Сосиска в тесте появилась в 1950‑х годах в Германии. Оттуда рецепт распространился в другие страны Запада — в Англию и США. В США возник аналог блюда — хот‑дог. Популярность сосиски в тесте в Америке выросла после публикации рецепта в книге для детей от Бетти Крокер (автора популярных кулинарных изданий XX века). В СССР блюдо стало известно в 1960‑х годах. По распространённой версии, его популяризации способствовал Никита Хрущёв после визита в США: он обратил внимание на технологии фастфуда и идеи организации питания. Советские хозяйки адаптировали рецепт — заворачивали сосиски в дрожжевое или слоёное тесто и запекали в духовке. И сегодня праздник этого известно фастфуда.