Какой сегодня праздник: Международный день солидарности молодёжи

Сосиска в тесте появилась в 1950‑х годах в Германии. Оттуда рецепт распространился в другие страны Запада — в Англию и США. В США возник аналог блюда — хот‑дог. Популярность сосиски в тесте в Америке выросла после публикации рецепта в книге для детей от Бетти Крокер (автора популярных кулинарных изданий XX века). В СССР блюдо стало известно в 1960‑х годах. По распространённой версии, его популяризации способствовал Никита Хрущёв после визита в США: он обратил внимание на технологии фастфуда и идеи организации питания. Советские хозяйки адаптировали рецепт — заворачивали сосиски в дрожжевое или слоёное тесто и запекали в духовке. И сегодня праздник этого известно фастфуда.