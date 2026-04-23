Оперативники получили сроки за кражи ноутбуков при обыске

Как сообщал ранее «МК», скандал произошел в 2024 году. Сотрудники полиции занимались расследованием дела о сбыте контрафактных швейцарских часов Tissot. Реализацию подделок организовали несколько индивидуальных предпринимателей, арендовавшие склады на Большой Семеновской улице. В рамках расследования оперативники ГУЭБиПК нагрянули на склады, где хранились часы, и провели обыск. В ходе него были изъяты не только улики, но и не имеющие отношения к делу предметы бытовой техники, электроники и т. д. В частности, были похищены ноутбуки, видеокамеры, флешки, множество гаджетов, а также фискальные чеки и накладные. Общая сумма товара, который таинственным образом исчез после визита полицейских, составила 2 млн 891 тысяч рублей. Собственники пожаловались в ФСБ, и в отношении троих оперуполномоченных (один из них был в звании подполковника) возбудили уголовные дела. Их обвинили в краже и превышении должностных полномочий.