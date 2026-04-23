Анализ известности мер государственной поддержки проводят в России

В рамках выполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который ориентирован на систематическое увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) проводит анализ известности мер государственной поддержки. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов опроса.
Задача исследования заключается в определении областей для роста и совершенствовании существующих инструментов поддержки бизнеса.
Тем временем меры господдержки продолжают развиваться. Например, с 2026 года семьи смогут использовать материнский капитал для погашения ипотечных займов, выданных микрокредитными компаниями (МКК).
Материнский капитал можно будет направить на оплату первоначального взноса, погашение основного долга или процентов по займу. Условия использования средств будут такими же, как и при работе с банками. Нововведение особенно актуально для регионов, где развиваются собственные программы поддержки жилищного строительства.