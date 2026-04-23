Многодетную мать из Уинского округа предложили наградить государственной медалью

В Уинском округе решили представить к государственной награде жительницу Фанию Нигамаеву. Депутаты местной думы поддержали инициативу о вручении ей медали ордена «Родительская слава».
Фания Нигамаева вместе с супругом Фангатом прожила в браке 33 года. За это время они воспитали пятерых детей. Сейчас у женщины большая семья: 11 внуков и два правнука.
Большую часть своей жизни Фания Нигамаева работала на Уинском хлебокомбинате. Её дети нашли себя в разных сферах — они трудятся как в государственных организациях, так и в частных компаниях.
В семье Нигамаевых поддерживают тёплые отношения. Старшие помогают младшим, заботятся о матери, следят за её здоровьем и участвуют в домашних делах.
Медаль ордена «Родительская слава» — это государственная награда России. Её вручают семьям, которые воспитали четырёх и более детей, ведут социально ответственную жизнь и уделяют большое внимание образованию, здоровью и развитию детей, а также укрепляют семейные ценности.