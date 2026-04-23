Тимати прокомментировал введение санкций ЕС против него

Российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, в четверг, 23 апреля, заявил, что ему «по фигу» на санкции, которые Евросоюз (ЕС) ввел в отношении него.

— В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне — по фигу, — высказался музыкант в беседе с Telegram-каналом Mash.

Причиной введения санкционных ограничений стала поддержка СВО и воссоединения Республики Крым с Россией в 2014 году со стороны Юнусова, а также его участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина.

23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских санкций. Изначально его планировали утвердить 23 февраля, но отложили из-за позиции Венгрии, которая увязывала решение с возобновлением работы нефтепровода «Дружба».

29 января ЕС ввел санкции против журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в европейский санкционный список вошли артисты Роман Чумаков, известный под псевдонимом Рома Жиган, и Сергей Полунин.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше