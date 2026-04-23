Орешкин предрек появление ИИ-экзаменаторов в школах и вузах

Искусственный интеллект со временем сможет принимать устные экзамены у школьников и студентов, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. По его мнению, ИИ сможет «идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации».
«Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно. Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее», — сказал господин Орешкин на лекции «Высшее образование в новую технологическую эпоху» (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, в будущем для проверки знаний учащихся экзамены будут не нужны, считает Максим Орешкин. «Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека», — пояснил он.
Президент России Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни, в том числе в образование, к 2030 году. В Минобрнауки России считают, что ИИ может помочь снизить рутинную нагрузку учеников, а также помочь развитию когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления.