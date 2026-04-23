Российских клиентов турецкого банка Bankas лишили доступа к приложению

На этой неделе российские клиенты крупнейшего частного турецкого банка Is Bankas (Иш) столкнулись с массовым сбоем в работе онлайн-приложения, направленным исключительно на граждан РФ. Об этом сообщили РИА Новости.
По словам клиентов, для решения проблемы банк требует обратиться к своему менеджеру по телефону. Михаил, чей счет был открыт около двух месяцев назад, пока не обращался в отделение банка. Он ожидает получения новой карты с видом на жительство после окончания срока действия текущей.
Александра, проживающая за пределами Турции, рассказала, что ей удалось восстановить доступ к счету после обращения в отделение банка с просьбой привязать его к номеру загранпаспорта РФ.
Десятки других российских клиентов столкнулись с подобной проблемой. Обычно они отправляют в отделение банка письмо с актуальной информацией. В некоторых случаях блокировка снимается быстро, в других — процесс занимает несколько дней.
