Белгородской области выделили 1,2 млрд на летний отдых более 16 тыс. детей

Правительство РФ выделило Белгородской области из федерального бюджета 1,2 млрд руб. на организацию детского летнего отдыха. Средства направят на поездки в лагеря и санатории Краснодарского края, Крыма и других регионов страны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Правительство РФ выделило Белгородской области из федерального бюджета 1,2 млрд руб. на организацию детского летнего отдыха. Средства направят на поездки в лагеря и санатории Краснодарского края, Крыма и других регионов страны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, отдохнуть смогут более 16 тыс. детей — из приграничных территорий, из семей участников СВО и многодетных семей.

«Спасибо председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителям Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко, а также министру просвещения Сергею Кравцову за эту возможность нашим детям отдохнуть, завести новых друзей, а главное — получить новые положительные эмоции и зарядиться здоровьем», — написал Гладков. Подробности о том, в каких именно лагерях и санаториях будет организован отдых, власти доведут до родителей через директоров школ и классных руководителей.

В августе прошлого года господин Гладков сообщал, что за летний период 16 тыс. школьников из региона отдохнули за счет федеральных средств в лагерях и санаториях Крыма, Краснодарского края, Республики Дагестан и Московской области.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше