Милиция ищет укравшего пять пчелиных ульев под Вилейкой. Подробности сообщает издание peramoga.by.
В деревне Хотенчицы Вилейского района 7 апреля 2026 года в период с 12.00 до 17.00 неизвестный на пасеке, которая находится на улице Центральной, украл пять ульев с пчелиными семьями и шесть гнездовых рамок с расплодом и медом.
Стоимость одного улья составляет 450 рублей. Сумма ущерба только от кражи ульев составила 2250 рублей, а вместе с рамками она оказалась 2610 рублей (стоимость одной — 360 рублей).
