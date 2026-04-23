«Многострадальный объект»: в Калининграде планируют закрыть угольную котельную на Гагарина

Работы рассчитывают завершить в межсезонье.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в ближайшее время планируют избавиться от девяти угольных котельных, одна из которых считается проблемной. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Речь идёт о котельной возле школы № 2 на Гагарина, 41−45. «Это наш многострадальный объект», — отметил Федосеев.

Подрядчик уже определён и приступил к подготовительным работам, в том числе к закупке материалов. Власти рассчитывают, что переход на газ завершится в ближайшее межсезонье.

Угольные котельные также планируют закрыть по следующим адресам:

Гагарина, 55, Молодой Гвардии, 4, Барклая Де Толли, 17, Емельянова, 156, Энгельса, 51а, проспект Победы, 199, Аллея Смелых, 152а, Павлика Морозова, 155д.

После модернизации объекты переведут на более экологичное топливо.

В Калининграде не видят необходимости консервировать котельные на случай остановки поставок газа через Литву.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
