«Многострадальный объект»: в Калининграде планируют закрыть угольную котельную на Гагарина

В Калининграде в ближайшее время планируют избавиться от девяти угольных котельных, одна из которых считается проблемной. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.
Речь идёт о котельной возле школы № 2 на Гагарина, 41−45. «Это наш многострадальный объект», — отметил Федосеев.
Подрядчик уже определён и приступил к подготовительным работам, в том числе к закупке материалов. Власти рассчитывают, что переход на газ завершится в ближайшее межсезонье.
Угольные котельные также планируют закрыть по следующим адресам:
Гагарина, 55, Молодой Гвардии, 4, Барклая Де Толли, 17, Емельянова, 156, Энгельса, 51а, проспект Победы, 199, Аллея Смелых, 152а, Павлика Морозова, 155д.
После модернизации объекты переведут на более экологичное топливо.
В Калининграде не видят необходимости консервировать котельные на случай остановки поставок газа через Литву.