Шестилетку за четыре года: в Минобрнауки готовят реформу высшего образования

Реформа высшей школы — одна из самых обсуждаемых «образовательных» тем. Каким должно быть обучение в вузах, на средства от госбюджета? Понятно, что новая модель «вышки» направлена на интересы и цели страны: экономические, политические, социальные. Поэтому, она будет суверенной, адаптированной для развития промышленности и российского ВПК. Но кроме того, новое высшее образование будет отличаться вариативностью по срокам обучения на специалитете, от 4 до 6 лет. Еще одной отличительной чертой от настоящего будет мультикомпетентность, то есть, две или более специализации в одном дипломе.
На кого учиться, вроде, уже разобрались. На инженеров-металлургов и энергетиков, медиков и учителей, специалистов в сфере строительства или «умной» агрономии. Именно эти области официально признали приоритетными для обучения на средства бюджета.
А вот — сколько учиться? На многочисленных совещаниях разного уровня давно называют плавающую цифру, от 4 до 6 лет специалитета (а потом еще магистратура).
"В новой модели высшего образования срок обучения не будет единым, — напоминает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — Он (специалист) будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности.
Длительность обучения, похоже, будет определяться профессией. Для инженеров, учителей — 5 лет специалитета. Для «сферы туризма и индустрии гостеприимства» — короткие 4 года. Но есть и те, кому и полного шестилетнего цикла мало.
«Шестилетнее образование будет предусмотрено по более сложным и наукоемким направлениям», — говорит глава образовательного ведомства. Раньше в таком «длительном» формате в министерстве упоминали фундаментальную науку, медицину, производственные направления подготовки на инженерию и технологии.
Что до «двух и более компетенций», в конце прошлого года обнародовали проект приказа о том, что в дипломы начнут вписывать «две или более специальности». В качестве примера там привели специальность «горный инженер» (а не — просто инженер). Или будет, допустим, не просто дизайнер, а дизайнер по изготовлению 3D-медицинских протезов (это уже три специальности).
Но если в каждом дипломе будет несколько компетенций, то хватит ли тогда четырех лет подготовки «короткого» специалитета?
"С короткими программами, конечно, никак нельзя прощаться, мы с ними еще толком не поздоровались, — говорит доцент кафедры экономики, педагог ВО Никита Суйдин. — А укорачивание программ — это тренд. Образование диверсифицируется, становится разнообразнее.
Взять IT. В разных университетах есть короткие программы, даже не четырех-, а трехлетние. А есть такие длинные, как в Физтехе, например, где учат серьезных разработчиков, проектировщиков, сетевых архитекторов. Или в МФТИ, где готовят разных сетевых инженеров. Хотя чистое программирование можно освоить вообще за два года, теоретически. А дальше только повышать квалификацию, сертификаты и новые специализации получать.
Или, допустим, на предприятии могут быстро дать подготовку, а могут «вдумчиво» учить крутых специалистов, под себя и собственные нужды. Одна и та же специальность может готовиться и 4, и 6 лет с преобладанием прямых стажировок или практик.
Есть такое правило, что квалификация специалиста — это 3000 и более часов подготовки плюс установочные работы: курсовые, преддипломные, проектные. И практики. Если это интенсифицировать, можно и быстрее, наверное. Но, по моему опыту, 6000 часов в 4 года не уложатся.
Двойные компетенции, которые вводят, это хорошо и правильно. Сейчас звонишь в HR, и если говоришь «педагог», там сразу спрашивают, где работали и что умеете еще".
«МК» решил узнать о совместимости коротких программ и мультикомпетенций. Тот самый горный инженер считается профессией- фундаментальное образование. Длительность подготовки — от 5,5 лет. Среди ключевых дисциплин: геология, механика, геодезия и промышленная безопасность. Каждая из этих программ занимает по 250−600 часов.
Такая новая профессия как медицинская визуализация, 3D-печать биомоделей для хирургии, находится на стыке инженерии и клинической практики. Тут или врачи-практики доучиваются, или разработчики медоборудования/ПО получают второе высшее по медицине. Все вместе, конечно, невозможно за 4 года.
Но за это время можно выучиться на более прикладные схожие направления деятельности. Такие как специальность «3D-моделлер» для промышленных задач, инженер по наладке медоборудования и др.
Классическими направлениями для короткой «вышки» (это может быть даже укороченный бакалавриат) в всем мире признаны верстка сайтов, тестировка, математическая аналитика начального уровня, системное администрирование в IT. Или графический, моушн-дизайн (компьютерная анимация), 3D-визуализация, видеомонтаж. — тут три-шесть месяцев обучения на каждую компетенцию бывает достаточно.
В области маркетинга такие «короткие» профессии: таргетолог/ SMM-специалист, SEO-специалист, продакт-менеджер уровня Junior, специалист по контекстной рекламе (PPC). Короткие программы допустимы, отчасти, в строительстве, в сфере услуг, включая туризм, в управлении и подборе кадров.
А вот кто будет учиться долго-упорно всегда и всюду — это медики, особенно в нейрохирургии. Еще инженеры сложных объектов (мосты, ГЭС и вообще энергетика, транспорт, промышленность). Архитекторы, которым необходимо заучивать много различных норм, СНИПов. Представители фундаментальной науки, конечно, в любой области, от астрофизики до структурной лингвистики. И учителя — они тоже во всем мире учатся долго.
Получается, что, выбирая вуз и направление, надо еще ориентироваться на сроки получения диплома. На них, впрочем, способна еще повлиять новая сила — искусственный интеллект.
В основном, у нас принято его ругать как источник «дармового плагиата». Например, замдекана по науке факультета, созданного для изучения ИИ в одном из известных российских ВУЗов, Антон Конушин считает, что нейросети уже подменяют преподавателя и побуждают студента «ничего не делать».
«Проблема в том, что в настоящее время проводится глобальный эксперимент: студенты перестают учиться и начинают делегировать учебные, а потом и рабочие задачи искусственному интеллекту, — говорит Конушин. — Какую экономическую ценность имеют люди, которые не учатся? Никакой».
Но есть исследования, доказывающие, что ИИ при грамотном использовании, может повысить эффективность прохождение программ, на 30−40%. Нейросети могут «работать» тьютор-помощником и идеальным секретарем. Оказать большую помощь в автоматизации рутины, организовать доступ к «свернутому знанию», когда из 200 страниц текста ИИ выбирает 5, нужных именно вам.
Но, кроме взвешенного подхода к промптингу (составлению заданий для ИИ), требуются верифицированные библиотеки и платформы, работающие строго в академической среде. Их разработкой нужно заниматься «уже вчера», и не на локальном, а на федеральном и региональном уровне.