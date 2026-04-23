Шестилетку за четыре года: в Минобрнауки готовят реформу высшего образования

Реформа высшей школы — одна из самых обсуждаемых «образовательных» тем. Каким должно быть обучение в вузах, на средства от госбюджета? Понятно, что новая модель «вышки» направлена на интересы и цели страны: экономические, политические, социальные. Поэтому, она будет суверенной, адаптированной для развития промышленности и российского ВПК. Но кроме того, новое высшее образование будет отличаться вариативностью по срокам обучения на специалитете, от 4 до 6 лет. Еще одной отличительной чертой от настоящего будет мультикомпетентность, то есть, две или более специализации в одном дипломе.