Под Брянском мужчину переехали сразу три машины, а из желудка екатеринбурженки врачи достали отвертку: картина дня в регионах России глазами «МК»

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Самарскую область. В Новокуйбышевске объектами удара стали промышленные площадки. В областной столице фрагменты сбитого дрона упали на кровлю жилого многоквартирного дома. Шесть туристов пропали в хабаровской тайге во время рыбалки. По предварительным данным, группа в возрасте от 19 до 32 лет 18 апреля выехала из Хабаровска на автомобиле к реке Катен и перестала выходить на связь. В район поиска на автомобиле повышенной проходимости отправились спасатели с необходимым снаряжением для работы в труднодоступной местности. Женщина и двое малышей сгорели заживо в Новосибирской области. Спасатели обнаружили тела 3 погибших. В огне, по предварительным данным, погибли женщина 1999 года рождения и двое детей — 2021 и 2023 годов рождения. Еще один мужчина был госпитализирован. Отвертку достали из кишечника женщины в Екатеринбурге. Отвертка попала в тело женщины во время процедуры протезирования в частной клинике. Врачи не стали прибегать к операции, а использовали эндоскопический метод — эндоскопическую петлю. Двое заключенных сбежали из колонии под Воронежем на угнанном грузовике. Суд постановил заключить мужчин под стражу сроком на 1 месяц 28 суток. Они подозреваются в неправомерном завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в побеге из места лишения свободы. Власти Ростовской области признали острую нехватку медицинских кадров. Жители региона сталкиваются с недельными ожиданиями приема у терапевтов, а узких специалистов в большинстве поликлиник попросту нет. Ситуация усугубляется возрастным составом врачей — многие специалисты старше 50 лет, а молодые медики предпочитают работать в крупных городах. Под Брянском сразу три иномарки переехали 65-летнего пешехода. Водитель автомобиля «Infiniti» сбил 65-летнего пешехода, который находился на проезжей части в темной одежде. После на упавшего мужчину наехал «Hyundai» под управлением 27-летнего водителя и автомобиль «Toyota». От полученных травм пострадавший пешеход скончался до приезда скорой помощи. В Коми время продажи алкоголя сократят на час. В регионе с 1 сентября 2026 года вводится более строгий режим продажи алкогольных напитков, ограничивающий время реализации с 9:00 до 22:00.В Уфе женщина избила до смерти свою мать. 66-летней женщине дочь нанесла серию мощных ударов по голове. Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Итальянский певец Аль Бано выбрал Петербург городом мечты для жизни в России. «Я бы хотел бы жить в Санкт-Петербурге», — ответил артист на вопрос журналиста ТАСС о предпочтительном городе в России. Аль Бано (Альбано Карризи) получил мировую известность в 1980-х годах. Он известен по таким песням, как «Felicità», «Sharazan», «Sempre sempre» и «Ci sarà».