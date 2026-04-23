Суд Пермского края оштрафовал ученика на 10 тысяч рублей за оскорбление учителя

В Пермском крае ученика девятого класса обязали выплатить 10 тысяч рублей за оскорбление учителя. Об этом сообщил Березниковский городской суд.
«В 2025 году девятиклассник опоздал на урок химии, учитель сделала ему замечание, попросила выйти из класса и зайти снова. Школьник показал учителю неприличный жест рукой, после чего ушел», — говорится в публикации.
Отмечалось, что через некоторое время подросток вернулся, но педагог не разрешила ему войти в класс, на что он оскорбил ее по национальному признаку. После этого женщина обратилась за защитой в суд.
Как писал сайт KP.RU, накануне Минпросвещения РФ поддержало инициативу об удалении из соцсетей видео с оскорблениями учителей. В ведомстве отметили, что речь идет о публикациях, где школьники унижают педагогов ради просмотров и вовлечения аудитории.
В конце декабря 2025 года в Госдуме предложили установить административную ответственность за оскорбление педагогов. По словам депутатов, закон защищает от оскорблений представителей власти, но не распространяется на учителей.