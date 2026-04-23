В Кремле уже давно сообщили, что Европа рассуждает об откровенном воровстве, когда рассматривает планы по присвоению российских замороженных активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если ЕС все же решится изъять активы, то столкнется с серьезным противодействием от Москвы.