Евросоюз не теряет надежды присвоить активы РФ: раскрыты «хотелки» Европы

Европа не теряет надежды присвоить себе российские замороженные активы. Теперь альянс высказал новые «хотелки». Совет Евросоюза высказался, что «оставляет за собой право» использовать активы РФ для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро.
Напомним, в Европе заявили об одобрении Украине многомиллиардного кредита. При этом ЕС понимает, что отдать долг Киеву будет просто нечем. Именно поэтому они рассчитывают, что смогут восполнить нехватку денежных средств благодаря России. Правда, у них задуманное вряд ли получится реализовать.
В Кремле уже давно сообщили, что Европа рассуждает об откровенном воровстве, когда рассматривает планы по присвоению российских замороженных активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если ЕС все же решится изъять активы, то столкнется с серьезным противодействием от Москвы.