Два пассажирских электровоза в новом дизайне отправили в Петербург

Петербург скоро пополнит свой парк железнодорожного транспорта двумя новыми пассажирскими электровозами ЭП2К. Они были выпущены на Коломенском заводе и имеют обновленный и оригинальный дизайн. За основу дизайна локомотивов был взят проект, предложенный победителем конкурса, организованного РЖД среди железнодорожных энтузиастов. Как сообщили в пресс-службе компании, именно эта идея легла в основу новой ливреи.