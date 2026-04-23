Два пассажирских электровоза в новом дизайне отправили в Петербург

Поезда будут ходить по трем направлениям из Петербурга: Москва, Бабаево и Свирь.

Источник: max.ru/rzd/AZ26MIZGARA

Петербург скоро пополнит свой парк железнодорожного транспорта двумя новыми пассажирскими электровозами ЭП2К. Они были выпущены на Коломенском заводе и имеют обновленный и оригинальный дизайн. За основу дизайна локомотивов был взят проект, предложенный победителем конкурса, организованного РЖД среди железнодорожных энтузиастов. Как сообщили в пресс-службе компании, именно эта идея легла в основу новой ливреи.

— Изменения коснулись не только окраски. Электровозы получили маску с плавными, аэродинамическими формами и новые буферные фонари, которые гармонично дополняют гладкие линии кузова. Это придает силуэту современный вид, — рассказали в пресс-службе.

К слову, новые электровозы ЭП2К будут использоваться для перевозки пассажиров по трем направлениям из Санкт-Петербурга: в Москву, Бабаево и Свирь.