Два пассажирских электровоза в новом дизайне отправили в Петербург

Петербург скоро пополнит свой парк железнодорожного транспорта двумя новыми пассажирскими электровозами ЭП2К. Они были выпущены на Коломенском заводе и имеют обновленный и оригинальный дизайн. За основу дизайна локомотивов был взят проект, предложенный победителем конкурса, организованного РЖД среди железнодорожных энтузиастов. Как сообщили в пресс-службе компании, именно эта идея легла в основу новой ливреи.
— Изменения коснулись не только окраски. Электровозы получили маску с плавными, аэродинамическими формами и новые буферные фонари, которые гармонично дополняют гладкие линии кузова. Это придает силуэту современный вид, — рассказали в пресс-службе.
К слову, новые электровозы ЭП2К будут использоваться для перевозки пассажиров по трем направлениям из Санкт-Петербурга: в Москву, Бабаево и Свирь.