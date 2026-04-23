Фёдор Смолов ушел в бизнес: футболист зарегистрировал товарный знак

На фоне завершения судебного разбирательства из-за драки в столичном кафе футболист Фёдор Смолов решил запустить собственную линию сувенирной продукции. Спортсмен зарегистрировал товарный знак с названием «Smol Talk». Об этом сообщает Super со ссылкой на документы.
По информации сервиса Rusprofile, права на использование этого бренда будут действовать до мая 2035 года. Под маркой «Smol Talk» футболист сможет не только продавать одежду и сувениры, но и заниматься организацией видеосъёмок. Кроме того, в планах — запуск обучающих курсов.
Фёдор Смолов известен по выступлениям за московские «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Он до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю российской сборной и национальных чемпионатов. С 2024 года спортсмен ведёт подкаст «Smol Talk», где в формате беседы принимает известных звёзд спорта.
Напомним, что драка с участием футболиста произошла 28 мая прошлого года в заведении на Большой Никитской улице. Согласно материалам следствия, Смолов нанёс оппоненту один удар, после чего у пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти. Сам футболист полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном. Суд закрыл дело спортсмена по примирению сторон.