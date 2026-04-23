Одна из компаний Блиновских признана банкротом из-за долга перед бюджетом

Компания Блиновских «Оливия групп» признана банкротом.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, признана банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, компания банкротится из-за неисполненных обязательств перед бюджетом размере чуть более 11 миллионов рублей.

Ранее в марте Арбитражный суд Москвы объявил ООО «Оливия групп» банкротом по упрощенной процедуре. Задолженность перед бюджетом включена в реестр требований кредиторов должника.

«Указанная задолженность образовалась в результате неуплаты налога на прибыль, НДФЛ, страховых взносов, налога на добавленную стоимость, торгового сбора, транспортного налога», — сообщил суд в своем решении.

Ранее сообщалось, что на счетах компании есть около 11 млн рублей. Однако эти деньги арестованы в рамках дела о банкротстве Блиновской, так же как и доля ее мужа.

Сайт KP.RU писал, что Арбитражный суд Москвы официально обратился в Объединенные Арабские Эмираты с просьбой рассказать, есть ли там имущество у Блиновской и её близких родственников.

