Криптобанки Беларуси смогут работать с 26 валютами

Криптобанки Белоруссии будут использовать 26 валют и проводить 11 операций. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка страны Александр Егоров.
— Что касается валют, порядка 26 валют определено. Самые популярные — биткойн, эфир (Ethereum), TON (Toncoin), SOL (Solana). Они включены в перечень криптовалют, которые можно использовать. Стейблкойны включены. Соответственно, пока мы видим вот эти 26 валют, — отметил представитель регулятора.
Егоров добавил, что Национальный банк определили 11 операций, которыми смогут заниматься криптобанки, включая криптовклады, криптозаймы, залог крипты, операции стейкинга, трансфер крипты от одного физического или юридического лица другому юридическому или физическому лицу, возможность выпуска своих токенов криптобанками, обмен и хранение криптовалюты, передает местное агентство БелТа.
9 апреля первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулирование российского рынка криптовалют будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии. Он отметил, что сейчас в Уголовном кодексе уже присутствует общая ответственность за проведение деятельности без лицензии.