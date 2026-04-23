Криптобанки Беларуси смогут работать с 26 валютами

9 апреля первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулирование российского рынка криптовалют будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии. Он отметил, что сейчас в Уголовном кодексе уже присутствует общая ответственность за проведение деятельности без лицензии.