Делегация школьников с Ямала прошла стажировку в вузах Тюмени

Недельная образовательная стажировка делегации школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась в вузах и на молодежных площадках Тюмени. Поездка была организована в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).
Интересным и новым академическим событием визита стало проведение серии фокус-групп исследовательского проекта ТюмГУ. Три дискуссионные сессии позволили школьникам напрямую включиться в процесс сбора эмпирических данных для научного проекта, посвященного вызовам образовательной интеграции в Арктике. Участники не просто отвечали на вопросы, а выступили соисследователями, сформировав ценностный и смысловой фундамент для будущих академических публикаций и практических рекомендаций.
Отметим, что проект «Высшее образование в Арктике» является первым зарегистрированным проектом в научном направлении на платформе «Добро.рф» на территории Тюменской области. Благодаря ему реализовано уже шесть мероприятий научного волонтерства, проведено очное и дистанционное обучение волонтеров-модераторов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.