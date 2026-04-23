Жителя Балтийска суд отправил на принудительные работы за спиленную березу

В суде установлено, что 1 ноября 2025 года 52-летний местный житель с помощью бензопилы незаконно спилил березу в лесном массиве, расположенном в районе ул. Западной города Балтийска. В результате администрации городского округа был причинен имущественный ущерб более чем на 87 тыс. рублей.