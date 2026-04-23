В Воронежском театре кукол имени В. А. Вольховского представили новый спектакль «Граф Нулин»

22 апреля в Воронежском театре кукол имени В. А. Вольховского состоялся предпоказ спектакля по поэме Александра Пушкина «Граф Нулин» (16+). Постановка режиссера Михаила Каданина позиционируется как «деревенский анекдот», в основе которого лежит ироничное переосмысление классического сюжета через призму женского восприятия.
Сюжетной основой спектакля послужила поэма Пушкина, написанная как пародийная параллель к шекспировской «Лукреции». В инсценировку, подготовленную Михаилом Каданиным, вошли оригинальные тексты поэта, включая фрагменты его писем, стихи 1823 года и отсылки к «Евгению Онегину», а также сонет Шекспира на староанглийском языке. Ключевым решением постановки стал перенос акцента на женских персонажей: к пушкинским Наталье Павловне и Парашке добавили третью героиню — старую графиню.
Визуальное решение спектакля, разработанное художником Еленой Белых, строится на контрасте живого и неживого. Пространство сцены представляет собой гипертрофированный дамский будуар, встроенный в среду деревенского быта с его «прозой» и простотой. Важным элементом сценографии стали манекены, символизирующие собирательный образ «идеальной дамы» с обложки журнала мож XIX века («Телеграф») и подчеркивающие внутреннюю пустоту и неестественность светских поз. В постановке задействованы различные системы кукол: планшетные, тростевые, теневые и перчаточные. Музыкальное оформление композитора Ярослава Борисова сочетает классические традиции с авторской стилизацией под романсы и оркестровую музыку, объединяя разные эпохи.
Над спектаклем также работали: Художник по свету Александр Печёрин, хореограф Андрей Сумин, создатель анимации Дмитрий Пристай. В ролях: Михаил Каданин/Григорий Вахрушев (Нулин, Пушкин, Лидин), Анна Лужецкая/Елена Симанович (молодая графиня), Ольга Бергман (Парашка), Любовь Марчук (старая графиня-приживалка), Надежда Семенова (Васька), Данил Дубошин (Филька).
