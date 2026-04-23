В Воронежском театре кукол имени В. А. Вольховского представили новый спектакль «Граф Нулин»

Визуальное решение спектакля, разработанное художником Еленой Белых, строится на контрасте живого и неживого. Пространство сцены представляет собой гипертрофированный дамский будуар, встроенный в среду деревенского быта с его «прозой» и простотой. Важным элементом сценографии стали манекены, символизирующие собирательный образ «идеальной дамы» с обложки журнала мож XIX века («Телеграф») и подчеркивающие внутреннюю пустоту и неестественность светских поз. В постановке задействованы различные системы кукол: планшетные, тростевые, теневые и перчаточные. Музыкальное оформление композитора Ярослава Борисова сочетает классические традиции с авторской стилизацией под романсы и оркестровую музыку, объединяя разные эпохи.