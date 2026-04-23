В Приангарье выбрали председателя Областного детского парламента

Им стал десятиклассник Усть-Удинской школы № 2.

Новым председателем Областного детского парламента (ОДП) Иркутской области стал ученик 10-го класса Усть-Удинской школы № 2 Никита Крайденко, сообщили в региональном министерстве образования. Работа команды парламента ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Молодой человек сменил на посту Ксению Мазалову из Ангарского округа, которая в этом году завершает обучение в школе. Никита является членом Областного детского парламента с апреля 2023 года.

Выборы состоялись на 43-й отчетно-выборной сессии. В ней участвовали 55 представителей из 37 муниципалитетов. Ребята представили отчеты о проделанной работе, а также обсудили итоги реализации проектов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.