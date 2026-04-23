Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкий краснокнижный гриб нашли в лесу Нижегородской области

Саркосома шаровидная обнаружена в регионе в пятый раз.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области нашли саркосому шаровидную — редкий гриб, занесенный в Красную книгу России. Это уже пятая находка в регионе. Об открытии сообщили в группе «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области».

Специалисты считают эту находку сенсацией. Ранее в области было известно лишь четыре точки обитания этого вида. Первую из них еще в 2017 году зафиксировали в Пижемском заказнике, остальные три обнаружили научные волонтеры. Теперь к ним добавилось еще одно, ранее неизвестное место. Автором находки стала педагог-организатор Экостанции Нижегородской области Ольга Паклина.

Саркосома шаровидная в народе известна как «ведьмин котел». Свое прозвище гриб получил за характерный внешний вид: бархатистое темно-коричневое плодовое тело диаметром 6−8 сантиметров напоминает котелок, наполненный желеобразной жидкостью. Именно из-за этой особенности его еще называют «земляное масло».

Специалисты просят всех, кто бывает в лесах, не проходить мимо необычных находок. Если вам встретился редкий гриб, растение или животное — сфотографируйте и поделитесь снимком. Возможно, именно ваша наблюдательность поможет сделать следующее научное открытие и поможет сохранить редкий вид.