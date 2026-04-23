Нижегородская строительная компания задолжала работникам более 64 млн рублей

Численность организации составляет 359 человек.

Источник: Живем в Нижнем

ООО «Монтажэнергострой» не выплатило своим сотрудникам более 64 млн рублей заработной платы в Нижегородской области. Об этом сообщили региональной инспекции труда.

Известно, что компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. На начало 2026 года численность фирмы составляла 359 человек. В марте работодатель не выплатил зарплату сотрудникам — задолженность превысила 64 млн рублей.

Компании объявили предостережение.

Ранее мы писали, что нижегородская судоходная компания задолжала своим работникам более 11 млн рублей. Задолженность по заработной плате в ООО копилась с ноября 2025 по февраль 2026 года.