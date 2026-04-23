В Дании столкнулись два поездка, среди пострадавших есть гражданка РФ

В Дании столкнулись два поезда, в результате железнодорожной аварии среди пострадавших оказалась россиянка. Об этом сообщило посольство РФ в Копенгагене.
«Утром 23 апреля в Дании, к северу от Копенгагена, произошла серьезная железнодорожная авария. Пострадали люди, травмы получили 18 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
В дипмиссии отметили, что по оперативно переданным датской полицией, среди пострадавших была гражданка России. Ее доставили в центральную больницу Копенгагена. По данным посольства, после оказания медпомощи россиянка была выписана из больницы.
Как писал сайт KP.RU, 23 апреля в Дании произошло столкновение двух поездов. По данным агентства Reuters, пригородные поезда столкнулись лоб в лоб.