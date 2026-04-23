Борцы из Нижнего Тагила стали призерами турнира в Курганской области

Спортсмены завоевали три бронзы и одно золото.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмены из Нижнего Тагила Свердловской области завоевали золото и три бронзы на XXXIX традиционном турнире по спортивной борьбе, посвященном памяти Героя Советского Союза И. Е. Еськова. Мероприятие прошло в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Состязание прошло с 10 по 12 апреля в городе Петухово Курганской области. В турнире приняли участие более 130 человек из Пермского края, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Казахстана. Нижний Тагил представили воспитанники спортивной школы № 3 имени А. А. Лопатина. По итогам поединков Максим Курылев завоевал золотую медаль, а Марат Курылев, Роман Паньшин и Кирилл Паньшин стали бронзовыми призерами.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.