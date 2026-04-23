Борцы из Нижнего Тагила стали призерами турнира в Курганской области

Состязание прошло с 10 по 12 апреля в городе Петухово Курганской области. В турнире приняли участие более 130 человек из Пермского края, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Казахстана. Нижний Тагил представили воспитанники спортивной школы № 3 имени А. А. Лопатина. По итогам поединков Максим Курылев завоевал золотую медаль, а Марат Курылев, Роман Паньшин и Кирилл Паньшин стали бронзовыми призерами.