В Кузбассе школьники узнали о железнодорожных профессиях

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (ТИЖТ) 17 апреля посетили с экскурсией 36 воспитанников Кемеровской детской железной дороги. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Тайгинского городского округа.
Экскурсию провели студенты-амбассадоры проекта «Профессионалитет». Ребята узнали, какие профессии можно получить в ТИЖТе и как они связаны с реальными задачами отрасли. Также воспитанники смогли побывать в современных лабораториях и учебных кабинетах, увидеть учебно-тренировочный полигон.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.