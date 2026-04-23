Продолжение культового кино спустя 20 лет: что известно о «Дьявол носит Prada — 2»

Спустя почти 20 лет после выхода фильма «Дьявол носит Prada» состоится премьера второй части культовой комедийной драмы. Что известно о «Дьявол носит Prada — 2» — в материале «Вечерней Москвы».
Даты выхода в России и мире:
Премьерный показ фильма состоялся 20 апреля 2026 года. Премьера в мировом прокате запланирована на период с 29 апреля по 1 мая. Премьера фильма в российских кинотеатрах назначена на 7 мая.
Сюжет.
О чем была первая часть.
Сюжет основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер. В первой части фильма начинающая журналистка Андреа (Энди) Сакс приезжает в Нью-Йорк и устраивается помощницей к властной и безжалостной Миранде Пристли — главному редактору модного журнала «Подиум». Энди ничего не понимает в моде и вынуждена терпеть капризы начальницы, а также язвительные комментарии старшей помощницы Миранды Эмили Чарльтон, которая воспринимает новенькую как свою конкурентку. Однако со временем Энди благодаря своему трудолюбию и находчивости становится любимицей Миранды.
В развязке Андреа становится свидетельницей корпоративной интриги против Миранды — ее хотят убрать с поста главреда. Она предупреждает начальницу, но оказывается, что та уже в курсе и приняла меры, пожертвовав карьерой арт-директора Найджела. Это открывает глаза Энди на жестокость светского мира, после чего она покидает «Подиум» и устраивается репортером в нью-йоркскую газету.
О чем будет вторая часть.
Точный сюжет второй части держится в секрете. По данным издания Variety, Миранда столкнется с трудностями, вызванными упадком печатных СМИ. Она ищет способы привлечь читателей и вынуждена бороться за рекламные бюджеты люксовой компании, руководящую должность в которой занимает ее бывшая помощница Эмили.
По другой версии, сиквел станет экранизацией романа «Месть носит Prada: Дьявол возвращается» — продолжения первой книги. Действия в нем происходят спустя 10 лет. Энди готовится выйти замуж и работает редактором одного из глянцевых изданий. Она объединяется с Эмили, чтобы создать собственный элитный журнал о свадьбах. Новое издание становится настолько успешным, что Миранда решает выкупить его, однако Сакс не хочет снова работать на начальницу-дьявола. Энди и Эмили сталкиваются с адвокатами Миранды и пытаются решить судьбу своего бизнеса.
В ролях.
Мэрил Стрип — Миранда Пристли;Энн Хэтэуэй — Энди Сакс;Эмили Блант — Эмили Чарльтон;Стэнли Туччи — Найджел Киплинг;Патрик Браммелл — новый возлюбленный Энди;Трейси Томс — Лили, подруга Энди;Тибор Фельдман — Ирв Равитц, руководитель издательства Elias-Clark;Кеннет Брана — новый муж Миранды;Симон Эшли — Амари;Люси Лью — Саша Барнс;Джастин Теру — Бенджи Барнси другие актеры.
Съемочная группа.
режиссер — Дэвид Френкель;продюсер — Венди Файнерман;автор сценария — Алин Брош Маккенна;оператор — Флориан Баллхаус;композитор — Теодор Шапиро;художник-постановщик — Джесс Гончор.
Производство и съемки.
Книга «Месть носит Prada: Дьявол возвращается» вышла еще в 2013 году, но на тот момент не было никакой уверенности, что продолжение фильма будет снято. Мэрил Стрип и Эмили Блант не были заинтересованы в съемках картины, а Энн Хэтэуэй заявила, что хотела бы сняться в продолжении, но это должно было быть «что-то совсем другое».
— Сейчас все стало гораздо более цифровым, а «Дьявол носит Prada» построен вокруг идеи создания физического продукта, — говорила Хэтэуэй.
Однако разработка второй части все же началась в июле 2024 года. Сценарием вновь занялась Алин Брош Маккенна, а четверка главных актеров из первой части (Стрип, Хэтэуэй, Блант и Туччи) подтвердили, что вернутся к своим ролям в сиквеле.
Основные съемки начались 30 июня 2025 года, а Дэвид Френкель вернулся в режиссерское кресло. Съемочный процесс происходил в Нью-Йорке в разных местах города. Например, на Шестой авеню на Манхэттене.
