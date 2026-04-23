В РФ разрабатывают первый в мире препарат от саркопении

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Первый в мире препарат для борьбы с саркопенией (прогрессирующая утрата мышечной массы и силы) на основе внеклеточных пузырьков молодых клеток разрабатывают в России. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Саранске.
«Саркопения — потеря мышечной массы — представляет действительно серьезную проблему, при ее развитии восстановить физические способности через физические упражнения уже невозможно. Ключом к решению могут стать экзосомы — это внеклеточные пузырьки, которые все клетки организма используют в качестве межклеточного общения. Экспериментальные исследования на площадке Российского научного центра хирургии им. ак. Б. В. Петровского в 2025 году продемонстрировали, что экзосомы молодых клеток способны омолаживать стареющие. На этой основе планируется создать первый в мире препарат против саркопении, работа уже ведется», — рассказал Секиринский.
Как следует из материалов, представленных Секиринским, в ходе доклинических исследований удалось доказать влияние экзосом на старение или омоложение клеток. Так, пересадка экзосом от стареющих клеток к молодым приводит к многократному усилению воспаления и ускоренному старению молодых клеток. Пересадка же экзосом от молодых клеток к стареющим приводит к омоложению клеток.
Ожидается, что препарат на основе экзосом молодых клеток поможет не допустить или ликвидировать саркопению и восстановить двигательную активность.
Работа ведется по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23−24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеры и более 300 врачей со всей страны. В течение двух дней участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.
Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Республики Мордовия.