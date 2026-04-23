В РФ разрабатывают первый в мире препарат от саркопении

«Саркопения — потеря мышечной массы — представляет действительно серьезную проблему, при ее развитии восстановить физические способности через физические упражнения уже невозможно. Ключом к решению могут стать экзосомы — это внеклеточные пузырьки, которые все клетки организма используют в качестве межклеточного общения. Экспериментальные исследования на площадке Российского научного центра хирургии им. ак. Б. В. Петровского в 2025 году продемонстрировали, что экзосомы молодых клеток способны омолаживать стареющие. На этой основе планируется создать первый в мире препарат против саркопении, работа уже ведется», — рассказал Секиринский.